Neuer Impfstoff reicht nur für wenige Stiche

Schon bald haben Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, noch mehr Auswahl was den Impfstoff betrifft. Valneva heißt das neue Vakzin, das ab Freitag an die Bundesländer verteilt werden soll. „Sobald die Lieferung gesichert ist, werden wir Impftermine in der Folgewoche anbieten“, sagt der Landes-Impfkoordinator Rainer Pusch. Es sind jedoch nur 200 Dosen des Serums für Salzburg vorbestellt worden, da die Nachfrage nach dem Impfstoff bis dato sehr gering ist. Trotzdem zieht das Land Sonderimpfaktionen in Betracht. Eine Anmeldung für den neuen Impfstoff gibt es nicht – zurzeit gibt es laut dem Land auch nur einzelne Interessenten.