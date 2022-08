U-Ausschuss: Kickl wird wegen Jenewein geladen

„Herbert Kickls Aussage im Ibiza-U-Ausschuss bedarf weiterer Betrachtung, insbesondere, was den Verein Austria in Motion angeht. Seine damalige Aussage, den Verein Austria in Motion, der für die FPÖ umfangreiche Spenden-Gelder gesammelt hatte, nur dem Namen nach zu kennen, muss aufgeklärt werden“, so Andreas Hanger (ÖVP).