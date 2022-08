Teuerung macht Schulsanierungen schwieriger

Wobei aber eh einiges passiere, wie LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) in ihrer Antwort auf eine SPÖ-Anfrage darlegt: „2021 wurden 50 Schulbauprojekte mit einem Finanzierungsvolumen in Höhe von 139,9 Millionen € realisiert.“ Weiters lägen von den Gemeinden 53 baureife und bewilligte Schulbauprojekte um voraussichtlich 147,5 Millionen € vor; weitere 129 Projekte um aus heutiger Sicht 281,7 Millionen € seien dem Land bekannt. Haberlander: „Es liegt oftmals an der Gemeinde selber, dass noch keine Finanzierung durch das Gemeinderessort vorliegt, weil Prioritäten doch anders gereiht werden.“