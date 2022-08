„Investitionen haben Schlimmeres verhindert“

Seit 2005 wurden in Vorarlberg knapp 500 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Diese Maßnahmen hätten sich nun bewährt, betonte Gantner. Nur deshalb konnte am Freitag etwa in Dornbirn eine Katastrophe verhindert werden. Nachdem in Zukunft verstärkt mit lokalen Starkregenereignissen zu rechnen ist, setzt die Landesregierung weiterhin auf Schutzmaßnahmen.