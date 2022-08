Thiem siegt in USA ++ Ukraine startet Liga-Betrieb

Dominic Thiem gewinnt sein Hartplatz-Comeback in Winston-Salem und bereitet sich auf die US-Open vor, während nun ein weiter Star-Spieler auf die Teilnahme verzichten muss! Indessen startet in der Ukraine mitten in den Kriegswirren, als Zeichen der Hoffnung, der Spielbetrieb in der Meisterschaft und Michael Schumachers Rekord-Bolide von 1998 wird für eine Millionen-Summe versteigert. Das und noch mehr sehen Sie heute in den krone Sport-Nachrichten mit Moderatorin Katie Weleba.