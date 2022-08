WM-Teilnahme in Paris das Highlight der Karriere

Bereits am Sonntag ist die rot-weiß-rote Delegation nach Frankreich gereist, gestern wurde die erste Proberunde gespielt. Insgesamt 56 Nationen nehmen an der Großveranstaltung teil, die USA und Japan sind die Favoriten auf Gold. Österreich hat im Kampf um Edelmetall nur Außenseiterchancen. „Ein Platz in den Top-20 ist unser Ziel“, erzählt Anna.