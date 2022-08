Bath & Body Works: Gewinnen zum Österreich-Start

Von verspielten und koketten Bouquets bis hin zu raffinierten und exotischen Parfums bietet Bath & Body Works eine breite Palette an erstklassigen Düften für jede Persönlichkeit und jeden Anlass. Dazu gehören die Signature Collection Body Care, White Barn Home Fragrance, sowie die Bath & Body Works Handseifen & Desinfektionsmittel und Aromatherapie Produkte. All das können Sie jetzt auch Online in Österreich erwerben: In Zusammenarbeit mit Amarla bringt der neue Bath & Body Works E-Shop eine aufregende neue Erlebniswelt nach Österreich, die es den Kundinnen und Kunden ermöglicht, eine breite Palette an Pflegeprodukten, sowie Düften für Körper, Hände und Zuhause zu entdecken.