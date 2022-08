Schotter-Lkw stürzt über Böschung ab

Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Frauendorf in der Steiermark lenkte am Montag gegen 14 Uhr seinen LKW auf der Panoramamautsraße Hinterstoder in Richtung abwärts. Als der Lkw-Lenker ein Fahrzeug im Gegenverkehr passierte, geriet er bei der Talfahrt zu weit aufs Bankett.