Wallentin kritisiert Regierung ++ Schwerer Unfall

Bundespräsidentschafts-Kandidat Tassilo Wallentin lässt an der Regierung kein gutes Haar. Und: Schock nach schwerem Verkehrsunfall in Salzburg - auch deutsche Medien berichten. Das sind unter anderem die Themen bei den „Krone“-News am Montag, dem 22. August, mit Carsten-Pieter Zimmermann.