1450 Schüler nehmen an der Sommerschule teil

Für 1450 Salzburger Schüler beginnt das neue Semester bereits zwei Wochen vor dem eigentlichen Semesterstart. Ab 29. August werden Schüler aus allen Schulstufen an 40 verschiedenen Standorten im Bundesland unterrichtet. In diesen zwei Wochen können die Schüler Lernstoffe aus dem vergangenen Semester festigen, sodass sie problemlos ins neue Schuljahr starten können. In Kleingruppen von sechs bis fünfzehn Teilnehmern werden die Schüler von insgesamt 216 Lehrern vor allem in den Hauptfächern unterrichtet. Von diesen 216 Lehrern sind 177 bereits fertig ausgebildete Pädagogen mit Unterrichtserfahrung. Die restlichen 39 sind Lehramtsstudenten, die im Zuge der Sommerschule Praxiserfahrung sammeln können.