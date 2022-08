Acht EM-Medaillen für Österreich ++ WAC BL-Letzter

Die MotoGP zieht die Massen nach Spielberg und Francesco Bagnaia feiert seinen dritten Sieg in Folge, Österreich hat mit Sofia Polcanova eine neue Königin im Tischtennis und die Wiener Austria gewinnt das Kellerduell gegen den WAC und gibt die Rote Laterne in der Bundesliga-Tabelle an die Wolfsberger ab - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Montag, dem 22. August.