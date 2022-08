Bagnaia-Erfolg in Spielberg ++ Vorschau F1 in Spa

Großes Motorsport-Fest in Spielberg mit Francesco Bagnaia als Sieger in der MotoGP, dazu gibt es jede Menge Neuigkeiten in der MotoGP - so gibt es etwa ab 2023 am Samstag Sprintrennen - und in der Formel 1 ist die Sommerpause zu Ende, es geht weiter mit dem GP von Belgien in Spa - darüber sprechen Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Motorsport-Experte Stefan Burgstaller in der aktuellen Folge von „Boxenstopp“, dem Motorsport-Magazin auf krone.tv!