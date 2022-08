Pflegenotstand nun auch im ambulanten Bereich?

Situation führt in Teufelskreis

Dabei seien es gerade diese Einrichtungen, die den betroffenen Menschen helfen, sich in ihrer gewohnten Umgebung besser zurechtzufinden und die auch die Angehörigen entlasten. Bricht dieses Angebot weg, müssen die Familien stärker einspringen. Eine Situation, die laut Gasser „in einen Teufelskreis“ führen würde. Deshalb hat der Pinke eine Anfrage an Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker gestellt, um ein genaues Bild von der Personal- und Versorgungssituation im ambulanten Bereich zu erhalten.