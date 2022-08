Salzburger Astrofotograf gab Nebel seinen Namen

Im Juni 2020 erhielt Hess die Koordinaten des Nebels von Marcel Drechsler. Da dieses Objekt in unseren Breiten nie sehr hoch über dem Horizont steht und nur in den Monaten Juni und Juli gut zu beobachten ist, war es nicht einfach, genügend Belichtungszeit zu sammeln - die Nächte im Sommer sind kurz. So hat sich dieses Projekt zwar über zwei Jahre ausgedehnt, die Gesamtbelichtungszeit der Aufnahme beträgt aber insgesamt nur viereinhalb Stunden, ein niedriger Wert in der Astrofotografie.