Fahrradlenkerin riss Laster Scheibenwischer ab

Ein 28-jähriger Lenker eines Kleinlasters bog am vergangenen Mittwoch um 12.30 Uhr vom Parkplatz eines Imbissstandes rückwärts in die Hohenemserstraße ein. Von hinten näherte sich eine Frau am Rad. Als der Lenker die Radlerin wahrnahm, stoppte er umgehend sein Gefährt. Doch zu spät, die Radlerin stoppte ihren Drahtesel ebenfalls und setzte zu einer Schimpftirade an.