Dreame-Erfahrungen zu Saug- & Wischroboter W10 Pro

Mit größer Sorgfalt wählt Dreame für seine Saugroboter die neusten Mess- und Kommunikationstechnologien aus. Sie erfüllen die höchsten Ansprüche in puncto Innovation. Um dies überhaupt ermöglichen zu können, sind 80 % der Belegschaft in der Unternehmenssparte Entwicklung beschäftigt. Ein Großteil von ihnen hat an der Tsinghua-Universität in Peking studiert, die über ein exzellentes Renommee verfügt. Es ist daher kaum verwunderlich, dass Dreame inzwischen mehr als 150 Patente zu bedeutsamen Kernerfindungen hält. An deren Entwicklung war das Unternehmen maßgeblich beteiligt. Hierzu gehören die monokulare Bildverarbeitungen ebenso wie Hochgeschwindigkeitssensoren.