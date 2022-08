Casemiro bricht in Tränen aus: „Bin ewig dankbar“

„Fußball mit Modric und Kroos genossen“

„Danke an den Klub und Ihnen, Präsident, ich bin Ihnen ewig dankbar. Vielen Dank an den Vorstand, der mir gegenüber immer sehr liebevoll war. Den Trainern, den Mitspielern. Wenn ich über die Mitspieler rede, komme ich nicht umher, über zwei zu reden: Luka Modric und Toni Kroos. Wir haben zusammen viel gewonnen und mit ihnen habe ich den Fußball sehr genossen. Danke an den Klub, danke an die Fans, ich habe hier magische, unglaubliche Abende erlebt. Der Klub hat immer die besten Spieler, deswegen ist er der beste Klub der Welt“, schwärmt der Kicker.