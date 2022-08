Mozart-Museen feiern den 200.000sten Besucher

Täglich strömen zurzeit rund 2500 Besucher in die Mozart-Museen, heißt es in der Aussendung des Stiftung Mozarteums. Allein seit dem 1. Juli waren es schon 100.000 Menschen. „Ganz auf dem Niveau im Vergleichtraum von 2019 sind wir noch nicht, aber diese positive Entwicklung gibt uns nach den schwierigen Jahren große Zuversicht“, teilt Klumpner mit. In Vor-Pandemiezeiten seien rund 580.000 Besucher gezählt worden. Heuer sollen 80 Prozent davon erreicht werden. Die Mehrheit der Besucher stammt dabei aus Deutschland, gefolgt von Italien, den USA, Österreich und Korea. „Reisende aus China sehen wir noch selten in den Museen.“