Karten für Johnny Logan und Nik P. gewinnen!

Aus Urlauben entstehen manchmal die besten Erinnerungen - oder auch Businessideen. Als Alexander Holzer sich einen Namen für seine neugeplante Eventlocation in Simmering überlegte, dachte er an die schöne Zeit in Portofino zurück. Das kleine Fischerdorf an der italienischen Riviera wird gerne von Superstars wie Mick Jagger, Leonardo Di Caprio oder Rihanna besucht – vielleicht findet der eine oder andere in Zukunft aber auch in den 11. Wiener Gemeindebezirk, wo ab September eine ganze Reihe an großartigen Veranstaltungen über die Bühne gehen werden.