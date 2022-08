Dem Klose-Team fehlen noch die Führungsspieler

Fakt, ist, dass der Altacher Kader zu groß ist - auf die acht Akteure der „Trainingsgruppe 2“ könnte man sehr gut verzichten. Allerdings sind die betroffenen Kicker nicht sonderlich gefragt - weder in Liga eins noch in Liga zwei. Auch Trainer Miroslav Klose beklagte in seiner Analyse indirekt das Fehlen von echten Leadern: „Viel enttäuschender als das 1:2 ist die Art, wie die Mannschaft das Spiel angegangen ist. Wir waren nicht mutig genug, ich habe von meiner Mannschaft mehr erhofft.“