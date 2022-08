„Ich bin gekommen, um in der Politik zu bleiben!“

Wofür „der Neue“ inhaltlich stehen will, wurde aber rasch bekannt: „Grün statt Grau“, so die ÖVP-Devise. Hinter dem Leitspruch steckt aber nicht nur ein Bekenntnis für mehr Grünflächen und weniger Verbauung, sondern auch die Idee einer besseren Vernetzung des Stadtkerns mit dem blauen Strom, den Krems im Namen trägt - der Donau. „Wir wollen eine direkte Achse vom Steiner Tor ans Flussufer schaffen und es so für mehr Bürger erschließen“, erklärt Kamleitner seinen Plan.