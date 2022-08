Rapid enttäuscht in Vaduz ++ MotoGP in Spielberg

In der Europa Conference League liefert Rapid eine enttäuschende Leistung ab, der WAC überrascht positiv und im EL-Play-off muss die Austria gegen Fenerbahce eine Heim-Niederlage einstecken und bei der Multi-EM in München gibt’s für Österreich die nächsten Medaillen - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Freitag, dem 19. August.