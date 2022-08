Gratis Bewegungskurse noch bis September besuchen!

Kommen Sie in Bewegung! Noch bis September finden kostenlose Bewegungskurse in öffentlichen Parks oder anderen Freiflächen in Wien statt. Lassen Sie sich wöchentlich von professionellen TrainerInnen anleiten, genießen Sie dabei Frischluft und tanken Sie Ihre Batterien wieder auf. Die Teilnahme ist jederzeit, für Jung und Alt und ohne Anmeldung möglich!