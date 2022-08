Vorteil Dedic auf der rechten Abwehrseite

Mit Rasmus Kristensen hatten die Bullen in den letzten Jahren einen Rechtsverteidiger, an dem es eigentlich kein Vorbeikommen gab. Der Däne war gesetzt und gehörte oft zu den stärksten Salzburgern. Im Sommer ging das Mentalitätsmonster bekanntlich zu Leeds United und so entfachte ein neuer Kampf um die rechte Abwehrseite. Beste Chancen rechnete sich Winterneuzugang Ignace Van der Brempt aus. Der Belgier, der für fünf Millionen Euro kam, erhielt auch zunächst den Vorzug, konnte aber nicht vollends überzeugen. In den letzten Partien schenkte Trainer Matthias Jaissle daher Amar Dedic sein Vertrauen.