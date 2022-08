Versuche ab 2024: Wiener Öffis als Pakettransport

Großes Interesse da

Um diesen Plan zu realisieren, wird es aber wohl noch dauern. Um zu klären, ob es auch wirklich möglich ist, gab es bereits Studien und Umfragen. Wie die Wiener Linien erklärten, ist die Bereitschaft da, um sich an dem Projekt zu beteiligen. „Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie haben gezeigt, wie groß das Interesse an klimafreundlicher Paketzustellung bei unseren Fahrgästen ist. Jetzt gilt es, die Rahmenbedingungen abzustecken und gemeinsam mit den Forschungspartnern auszuloten, was möglich ist“, so Alexandra Reinagl, die Geschäftsführerin der Wiener Linien.