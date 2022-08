Drei Frauen für Selbstwert, Wissen und Bildung

Sofia steht für die weibliche Weisheit und das Wort home für einen Ort, an dem man sich wohl und sicher fühlt. Mit ihrem Verein und der dazugehörigen Plattform wollen die drei Frauen ein solches virtuelles „Zuhause“ anbieten. „Dort sollen in erster Linie Frauen durch Podcasts, Vorträge und Online-Seminare in ihren individuellen Lebenssituationen unterstützt werden“, erklärt Sonja Fiegl.