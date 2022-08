10. Niederösterreichischer Trachtenball

Am Samstag, 10. September 2022 findet in Grafenegg der 10. Niederösterreichische Trachtenball statt. Feinste Tanzmusik, regionale Köstlichkeiten und prachtvolle Trachten erwarten Sie! An einem neu errichteten Kirtagsplatzl vor dem Auditorium lassen ein schwungvoller Bandltanz, die Mostviertler BlechMusikanten und die Jagdhornbläser Windhag die Atmosphäre eines Dorffestes aufleben.