Feuer in Feldkircher Hotel ausgebrochen

Am Dienstag um 21.37 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und der Rettung darüber informiert, dass es in einem Hotel in Feldkirch brennen würde. Beim Eintreffen der Rettungsmannschaften befanden sich bereits zahlreiche Hotelbewohner im Freien. Die noch im Hotel befindlichen Bewohner wurden vorsichtshalber evakuiert - ebenso die Bewohner einer weiteren Immobilie.