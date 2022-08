Was die VPNÖ in Niederösterreich für Sie leistet

„Wir rasten uns bei dieser Halbzeitbilanz nicht darauf aus, was wir erreicht haben - sondern wir blicken in die Zukunft: Was steht an? Welche Projekte werden unsere Gemeinden in den nächsten Jahren beschäftigen? Hier zeigt eine Umfrage unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie der Amtsleitungen vier große Themenblöcke: Kinderbetreuung, leistbarer Wohnraum, Energieversorgung und Digitalisierung. 76 Prozent geben an, dass der Ausbau der Kinderbetreuung für sie wichtig ist - um Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter zu steigern. 70 Prozent sagen, leistbares Wohnen ist ein wichtiges Thema - hier wollen sie weiter die richtigen Rahmenbedingungen in den Gemeinden setzen. 67 Prozent sagen, dass bei der Unabhängigkeit der Energieversorgung - Stichwort Fotovoltaik - etwas getan und auch Energie eingespart werden muss und knapp 60 Prozent geben an, dass der Ausbau von Breitband zu einem der großen Gesprächsthemen gehört. Dazu werden wir Partnerschaften brauchen - vor allem mit dem Land Niederösterreich. Wir sind gemeinsam erfolgreich und wir wissen, dass wir bei diesen wichtigen Themen Unterstützung erhalten.“, betont NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und führt weiters aus: „2,5 Jahre sind seit der letzten Gemeindewahl vergangen. Innerhalb von zwei Monaten haben sich die Rahmenbedingungen der ersten Halbzeit völlig verändert: Plötzlich hatten wir die Pandemie als eine der wesentlichen Aufgaben und haben versucht, die Krise zu managen und zu bewältigen. Wenn man zurückblickt, so sieht man: Die Landsleute haben sich auf ihre Gemeinden verlassen können. Heute können wir auf ein hohes Vertrauen der Landsleute in die Gemeindepolitik - besonders in die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister - verweisen. Der Österreichische Gemeindebund hat in einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter den Bürgerinnen und Bürger abgefragt, welcher Politik-Ebene am meisten vertraut wird - hier wurde zu 49 Prozent die Gemeinde genannt. 54 Prozent sagen, sie vertrauen ihrer Bürgermeisterin bzw. ihrem Bürgermeister. 71 Prozent sind mit der Gemeindeverwaltung zufrieden bzw. sehr zufrieden.“