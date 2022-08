Bei Schulartikel kann man bis zu 50 Prozent sparen

Großer Unterschied bei Marken-Produkten

Vor allem bei teureren Produkten komme es zu großen Preisunterschieden bei den einzelnen Händlern. So kann ein Schnellverstellzirkel 1,75, aber auch 19,99 Euro kosten. Bei Füllfedern wird man um 10,99 Euro fündig, kann aber auch 19,99 Euro ausgeben. Eine 24er-Packung Marken-Buntstifte gibt es in einem Geschäft um 15,95 Euro, im anderen um 29,99. Da kann es sich lohnen, den Einkauf auf mehrere Geschäfte aufzuteilen. Zeitsparender ist es, alles an einer Stelle zu besorgen, dafür hat die AK den Warenkorb-Vergleich zusammengestellt.