„Der Gesang der Flusskrebse“: Sommerlicher Krimi

Als Kya älter wird, tun zwei junge Männer aus der Stadt ihr Bestes, um die „wilde Schöne“ aus ihrem Einsiedlertum zu locken. Zuerst bringt ihr der gutherzige Tate (Taylor John Smith) Lesen und Schreiben bei, verlässt sie aber fürs College. Es dauert nicht lange und ein gutaussehender Widerling namens Chase (Harris Dickinson) kommt vorbei. Wir wissen vom Beginn des Films, dass er tot in den Sümpfen landen wird. All jene, die den Roman nicht gelesen haben, werden bis zum Ende mit der Frage, ob sie den Mord begangen hat, oder nicht, in Atem gehalten, und der Film, so viel sei gesagt, bietet eine gelungene Überraschung.