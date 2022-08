Österreichs U20-Team bei WM gegen USA chancenlos

Österreichs Eishockey-Junioren haben am Samstag bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada auch das dritte Spiel verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag in Edmonton dem Titelverteidiger USA deutlich mit 0:7 und bleibt im Turnierverlauf weiter ohne Punktgewinn. In der Tabelle der Gruppe B liegt die Mannschaft von Teamchef Philipp Pinter aktuell auf dem fünften und letzten Platz.