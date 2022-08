Mit krone.at und krone.tv zu „Winnetou“ ins Kino!

60 Jahre ist es her, dass Pierre Brice erstmals in die Rolle des Apachen Winnetou schlüpfte. Was folgte, ist Popkulturgut: zehn weitere Winnetou-Streifen mit Brice und etwa Lex Barker als Old Shatterhand. „Ich bin der Häuptlingssohn!“. Mit diesen, von frühem Selbstbewusstsein kündenden Worten stellt sich Winnetou jetzt im neuen Film von Regisseur Mike Marzuk neuen und alten Fans der Kultfilmreihe vor.