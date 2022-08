Auf der Trabrennbahn in die Kindheit gereist

Das Geschnaube und Getrabe der Pferde auf der Trabrennbahn in der Wiener Krieau faszinierte Harald „Harry“ Rother schon als Kind. Öfter war er bei Rennen im Publikum, obwohl er nur in einem Bereich von zehn Metern sehen konnte. Durch eine Geburtsverletzung ist der 65-Jährige schwer sehbehindert. Damals hatte er Kontakt zu einem Rennstallbesitzer und dessen Hengst „Mon Bijou“. „Das Pferd war auf einem Auge blind und für mich ein Seelentröster“, so Harry weiter.