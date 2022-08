Letzter Akt im Fall der Toten in der Wiese

Der Tod einer Flachgauerin im Mai 2017 war eigentlich schon längst juristisch geklärt. Eineinhalb Jahre nachdem die Leiche der Frau in einer Wiese in Seekirchen entdeckt worden war, sprach die Justiz einen Taxifahrer der fahrlässigen Tötung schuldig. Der Mann war und ist von seiner Unschuld überzeugt und stellte mehrere Anträge zur Wiederaufnahme. Die ordnete das Landesgericht schließlich im Jänner 2022 überraschend an. Dies geschah auf Grundlage eines neuen Gutachtens einer Ermittlerin des Bundeskriminalamtes (BKA).