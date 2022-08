Minus 25 Prozent auf multimediales KLIMT-Spektakel

DAS multimediale Kunstspektakel des Jahres geht in der Marx Halle in Wien in die Verlängerung: „KLIMT - The Immersive Experience“ ist eine einzigartig immersive Ausstellung für die ganze Familie. Egal, ob alt oder jung, Kunstliebhaber oder nicht, die multimediale Installation hat für jeden etwas parat - wir haben die Tickets für das Highlight für kurze Zeit um 25 Prozent ermäßigt für Sie.