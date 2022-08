Rapid jubelt nach Aufstieg ++ OSV-Rekorde bei EM

Rapid zeigt sich nach dem Aufstieg ins Play-off der Conference League erleichtert, Österreichs Schwimm-Team präsentiert sich bei der Langbahn-EM in Rom mit starken Leistungen und neuen OSV-Rekorden und und erste Medaille für Österreich bei der Paracycling-WM in Kanada - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Freitag, dem 12. August.