Der endlose Kampf gegen wachsende Berge an Müll

Altstoffsammelstellen in Kärnten

Dieses Angebot gibt es natürlich in ganz Kärnten: Grundsätzlich sollte es immer einfacher sein, seinen Sperrmüll in ein Altstoffsammelzentrum zu bringen als einen Ausflug in den nächsten Wald zu wagen. Die sechs Kärntner Abfallwirtschaftsverbände betreiben in allen größeren Gemeinden Sammelstellen, wo Einheimische ihren Sperrmüll abgeben können.