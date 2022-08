Salzburg: Kein Platz für coronapositive Lehrer

„Entscheidung ist zur Kenntnis zu nehmen“

Auch am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannte sich der Minister dazu: "Es war immer ein großer Wunsch, ein einheitliches Regelwerk für alle Bereiche des öffentlichen Lebens zu haben." Was für alle anderen Bereiche - ausgenommen den engeren Gesundheitssektor - gelte, solle daher selbstverständlich auch für den Schulbereich Gültigkeit haben. "Das war eine gesundheitspolitische Entscheidung, und die ist zur Kenntnis zu nehmen." Mit Gutschi werde er noch ein Gespräch führen.