Blauer Burgfrieden rettet Kickl vorerst

Was verbringt sich in Jeneweins Handy?

Frage Nummer 2: Welche brisanten Fakten sind am Handy des Ex-Abgeordneten Jenewein noch zu finden? Und last, but not least wird das Ergebnis bei der Hofburg- und der Tirol-Wahl eine gewichtige Rolle spielen. Auch Jörg Haider hatte viele Krisen zu bewältigen. Seine Strahlkraft war innerhalb der Partei aber stärker als jene von Kickl. „Es war erstaunlich, welche Kurswechsel Haider vollzog. Trotzdem standen die Funktionäre hinter ihm. Kickl fehlt dieses Spielerische“, so Stainer-Hämmerle.