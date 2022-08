In den heißen Monaten nimmt der Alkoholkonsum merklich zu - damit auch traditionell die Zahl der Unfälle durch Trunkenheit am Steuer. Im jährlichen Durchschnitt ereignen sich in Österreich rund 2300 Alkoholunfälle mit mehr als 2900 Verletzten und 31 Getöteten. „Besonders in der Sommerzeit ist Hochsaison für Alkoholunfälle. Eine angeheiterte Stimmung hat im Straßenverkehr jedoch nichts verloren. Bereits geringste Mengen an Alkohol beeinträchtigen das Denk- und Reaktionsvermögen“, warnt Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).