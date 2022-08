„Ist ein Angriff auf die Interessen der Mehrheit“

So ließ sich etwa die ÖVP-Landtagsabgeordnete und ÖAAB-Obfrau Veronika Marte in einer ersten Stellungnahme mit dem Satz zitieren: „Sonntag ist der Familientag und so soll es auch bleiben.“ Wenngleich eine Mehrheit im Landtag für den Neos-Antrag so wahrscheinlich wie eine Eiszeit im Sommer ist, gräbt auch der ÖGB-Landesvorsitzende Reinhard Stemmer schon einmal vorsorglich das Kriegsbeil aus: „Das ist ein Generalangriff auf die Handelsbeschäftigten und widerspricht klar den Interessen der Mehrheitsbevölkerung“, wettert er.