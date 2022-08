Urlaub alleine, aber trotzdem in Gesellschaft sein

Im Hotel AVIVA****s make friends im Mühlviertel in Oberösterreich können sich Singles auf gute Gespräche mit Gleichgesinnten freuen. Raus aus den eigenen 4 Wänden, den Sorgen entfliehen und rein in das pure Vergnügen. Denn wer Lust auf Kommunikation, gute Gespräche und Geselligkeit hat, findet dort den perfekten Singleurlaub. Das AVIVA ist das einzige Hotel in Österreich, das sich auf Erholung, Aktivprogramm und Entertainment nur für Alleinreisende und Singles - ohne Paare und ohne Kinder - spezialisiert hat.