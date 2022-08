Nach Wasserschaden brannte Kabel von Entfeuchter

Vier Feuerwehren wurden am späten Dienstagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus in Altmünster gerufen. Nachdem es in den frühen Morgenstunden in einem Wohnhaus zu einem Wasserschaden gekommen war - bei dem die Feuerwehr ebenfalls bereits im Einsatz war - wurden im Laufe des Tages in den betroffenen Räumen mehrere Entfeuchter aufgestellt. Am späten Abend begann eine Kabeltrommel beziehungsweise ein Kabel zu schmoren. Die Feuerwehr musste erneut anrücken.