AK-Chef packt bei Müllabfuhr und Pflegeheim an

Gestern hatte er Dienst als Gemeindearbeiter in Schattendorf, heute geht es in einem Pflegeheim in Draßburg weiter. „Mir ist wichtig, nicht nur auf Besuch zu kommen, sondern einen Tag wirklich mitanzupacken. Ich will den Arbeitsalltag erleben, um die Kollegen noch besser vertreten zu können“, so der AK-Chef.