„Princess Charming“ barbusig am „Playboy“-Cover

„Menschen nicht in Schubladen stecken“

Für die Gesellschaft wünsche sie sich daher, so Hanna Sökeland, „dass man gar nicht mehr darüber sprechen muss, was für eine sexuelle Orientierung man hat. Sondern, dass es einfach akzeptiert wird. Ich würde mir wünschen, dass Menschen nicht mehr gelabelt und in Schubladen gesteckt werden. Das ist etwas, was mich total stört: Ich bin lesbisch, und das ist dann gefühlt das Einzige, was mich definiert. Dabei gibt es in mir drin zigtausend Eigenschaften, die mich und meine Persönlichkeit ausmachen. Meine Sexualität ist nur ein Teil davon.“