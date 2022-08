Rauschiger Klagenfurter feuerte Schüsse von Balkon

Die Beamten trafen dort den stark alkoholisierten Klagenfurter dann auch in seiner Wohnung an. „Er gab an, dass er infolge seines Alkoholkonsums mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole vom Balkon abgegeben hatte“, berichtet die Polizei. „Außerdem hatte er auch in seiner Wohnung Pfefferspray versprüht.“ Während alldem war auch die 44-jährige, ebenfalls angetrunkene, Lebensgefährtin des Klagenfurters in der Wohnung.