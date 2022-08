Sturm braucht Sieg gegen Kiew ++ Thiem fällt aus

Sturm Graz empfängt heute daheim Dynamo Kiew in der Champions League-Qualifikation, der WAC ist in der Conference League in Malta gegen Gzira United voll gefordert und Dominic Thiem muss krankheitsbedingt das Masters-1000-Turnier in Cincinnati auslassen - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Dienstag, dem 09. August.