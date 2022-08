Pöltl-Hype soll Salzburg beflügeln

„Es waren zwei richtig geile Spiele mit einer sensationellen Atmosphäre“, war auch BBU-Obmann Raphael Miksch begeistert. Diesen Boom wollen die „Falken“ für sich nutzen, um in naher Zukunft den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. „Salzburg hat genug Potenzial. Es ist nicht nur Platz für Fußball und Eishockey, auch im Basketball wäre ein Bundesliga-Team möglich“, weiß der Obmann. Was fehlt, ist das Geld. „Mit den Länderspielen hat man gesehen, was möglich ist, so wollen wir nun Sponsoren anlocken“, hofft Miksch eine finanzielle Basis zu schaffen.