Alko-Lenker und E-Scooter-Raser ausgebremst

Mit weiteren Kontrollen am See ist zu rechnen, ließ die Polizei wissen. Die Beamten appellieren daran, sich auch auf Rad- und Gehwegen an die Verkehrsvorschriften zu halten. Richtig teuer könnte es für die Lenker übermotorisierte E-Scooter und E-Bikes im Falle eines Unfalls werden. Bei möglichen Schäden haften die Versicherungen nicht.